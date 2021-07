"Mehr als eine Fußballspielerin": Pelé schreibt Lobeshymne auf Olympia-Teilnehmerin Marta

Die brasilianische Fußball-Legende Pelé hat Brasiliens Superstar Marta zu ihrer Leistung bei den Olympischen Spielen in Tokio gratuliert. "Hallo, Marta! Du schläfst wahrscheinlich gerade, da Du auf der anderen Seite der Erde bist. Ich drücke die Daumen, dass Du von dem träumst, was Du vor einigen Stunden gemacht hast", hieß es in einer Veröffentlichung auf dem Instagram-Account Pelés in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit).

