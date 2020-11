Legende sorgt für Premieren-Teilnahme: Goran Pandev schießt Nordmazedonien zur EM

Es ist die Krönung seiner illustren Karriere: Goran Pandev, Rekordnationalspieler (113 Länderspiele) und Rekordtorschütze (35 Tore) der nordmazedonischen Nationalmannschaft, hat sein Land zur Europameisterschaft im kommenden Jahr geschossen. Sein Treffer im Playoff-Duell gegen Georgen sorgte für die erstmalige EM-Qualifikation des südosteuropäischen Staates. Der 37 Jahre alte Kapitän erzielte das Siegtor beim 1:0-Erfolg vor Geisterkulisse in der georgischen Hauptstadt Tiflis in der 56. Minute. Vorausgegangen war ein Pass von Stürmer-Kollege Ilija Nestorovski, der bei Udinese Calcio unter Vertrag steht.

Am Ende darf nun Pandev, der vielen Fußballfans noch aus seiner Zeit als Profi von Lazio Rom (2004 bis 2009) ein Begriff sein dürfte, mit seiner Nationalmannschaft erstmals zu einem großen Turnier fahren - und der heutige Profi des italienischen Erstligisten CFC Genua trifft mit den Nordmazedoniern auf echte Hochkaräter: In der Gruppe C sind die Niederlande, Ukraine und die österreichische Nationalmannschaft die Gegner. Die Spiele finden in Amsterdam und Bukarest statt.