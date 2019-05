Legende spielt weiter: Claudio Pizarro verlängert Vertrag bei Werder Bremen

Claudio Pizarro bleibt beim SV Werder Bremen – als aktiver Spieler! Der 40 Jahre alte Peruaner hat seinen Vertrag beim SV Werder um ein weiteres Jahr verlängert. Das verkündete der Nordklub am Samstag vor dem letzten Saisonspiel gegen RB Leipzig.

Claudio Pizarro - im Februar 2019 und im September 1999. Kaum ein Spieler kann auf eine so lange Bundesliga-Karriere zurückblicken wie die Legende von Werder Bremen. Der SPORT BUZZER zeigt die Bilder seiner Karriere. ©

Pizarro könnte nach dem nächsten Alters-Rekord der Bundesliga greifen

„Wir werden jetzt noch ein Jahr zusammen gehen. Ich freue mich sehr darauf, das nächste Jahr mit Werder zu spielen“, sagte der älteste Bundesliga-Torschütze der Geschichte. Mit dann 41 Jahren in der kommenden Saison könnte er zum viertältesten Spieler werden, der jemals in der höchsten deutschen Spielklasse auf dem Platz stand.

Bereits nach dem Unentschieden gegen Borussia Dortmund am 32. Spieltag, das er mit seinem Treffer zum 2:2 entscheidend ermöglichte, hatte Pizarro seine Intention bekräftigt, auch 2019/20 professionell Fußball zu spielen. „Ich habe immer noch Lust, Fußball zu spielen“, sagte der 40-Jährige nach der Partie des 32. Spieltags der Fußball-Bundesliga am Samstagabend bei Sky lächelnd.

Mit 196 Treffern ist Pizarro hinter Robert Lewandowski der zweitbeste Torjäger der Bundesliga-Geschichte. Im vergangenen Jahr kam der Publikumsliebling zum fünften Mal nach 1999, 2008, 2009 und 2015 an die Weser zurück und überraschte in dieser Saison mit bislang 25 Einsätzen und vier Treffern. Der Angreifer spielte in der Bundesliga zudem zweimal beim FC Bayern München (2001 bis 2007 und 2012 bis 2015) sowie beim 1. FC Köln (2017/18).