"Legenden sind immer willkommen": Dänemark-Star Eriksen trainiert nach EM-Drama bei Ajax Amsterdam

Der vertragslose dänische Nationalspieler Christian Eriksen bringt sich gut ein halbes Jahr nach seinem dramatischen Zusammenbruch während der EM bei seinem ehemaligen Verein Ajax Amsterdam in Form. Der Klub teilte am Dienstag mit, dass der 29-Jährige in dieser Woche bei der zweiten Mannschaft des niederländischen Meisters trainiert. "Legends are always welcome" (Legenden sind immer willkommen), twitterte Ajax.

