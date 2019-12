Leicester bleibt nach Sieg bei Aston Villa einziger Liverpool-Verfolger - Hasenhüttl und Farke in der Krise

Leicester City hat in der Premier League die nächste Hürde genommen - und auch Aufsteiger Aston Villa bezwungen. Die formstarke Mannschaft von Trainer Brendan Rodgers bleibt damit einziger Verfolger von Tabellenführer FC Liverpool , der am Samstag gegen Bournemouth gewonnen und außerdem von einem neuerlichen Patzer des Meisters ManCity im Derby gegen Manchester United profitiert hatte. Leicester leistete sich keine Schwächen , gewann im Villa Park mit 4:1 (2:1) und bleibt nach dem achten Sieg in Folge acht Punkte hinter Liverpool.

Im zweiten Durchgang machte Leicester alles klar: Abwehrchef Jonny Evans - früher unter Trainer-Legende Sir Alex Ferguson bei Manchester United unter Vertrag - stellte in der 49. Minute auf 3:1, der seit Wochen überragende Vardy (75.,elf Tore in acht Spielen) räumte in der Schlussphase alle Zweifel an einem Sieg der formstarken Mannschaft aus dem Weg, die in dieser Premier-League-Saison erst zwei Spiele verloren hat und mit sechs Punkten Vorsprung auf ManCity souveräner Zweiter ist.