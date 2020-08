Leicester City verlängert vorzeitig mit Jamie Vardy bis 2023: "Kann noch viel mehr erreichen"

"Die Reise, die ich mit diesem Klub gemacht habe, ist schwer zu beschreiben. Obwohl wir schon so viel zusammen geschafft haben, weiß ich, dass ich mit dieser Mannschaft noch viel mehr erreichen kann. Deshalb ist es etwas Besonderes, dass ich mich einmal mehr zu Leicester City bekennen kann", so Vardy.

103 Premier-League-Tore von Vardy

Der Angreifer spielt bereits seit 2012 bei Leicester City und gilt als eines der größten Schnäppchen im Weltfußball. Die "Foxes" zahlten vor etwa acht Jahren nur 1,2 Millionen Euro an Fleetwood Town. In 309 Einsätzen für den Klub kommt der 33-Jährige bereits auf 129 Treffer - 103 davon gelangen Vardy in der Premier League. 2016 gewann er mit Leicester überraschend die Meisterschaft.

"Ich liebe es, vor unseren Fans im King Power Stadium Fußball zu spielen. Ich freue mich sehr, diese Reise in einer für den Klub so aufregenden Zeit fortzusetzen. Wir sind ein fantastisches Team, von dem ich glaube, dass es noch besser werden kann. Und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir in den nächsten Jahren gemeinsam erreichen können", sagt Vardy.