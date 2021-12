Leichtathlet Karl Bebendorf bleibt dem Dresdner SC treu

Dresden. Hindernisläufer Karl Bebendorf hält seinem Verein auch weiterhin die Treue. Wie der DSC jetzt mitteilte, hat der 25-Jährige seinen Vertrag um ein Jahr bis Ende 2022 verlängert. Der Deutsche Meister über die 3000 m Hindernis peilt nach seiner Olympia-Teilnahme in diesem Jahr neue Ziele an: „Für mich steht 2022 mit der Heim-EM in München ein großes Highlight an und ich freue mich, weiterhin für meinen Heimatverein laufen zu können“, sagt der Schützling von Dietmar Jarosch, der in Tokio einen mutigen Vorlauf hinlegte, allerdings seinem hohen Anfangstempo Tribut zollen musste und ausschied. Anzeige

„Wir sind sehr froh, dass wir Karl in Dresden halten und ihm das Umfeld bieten können, das er für seine Leistungsentwicklung benötigt. Er ist für unsere Abteilung ein wertvolles Aushängeschild und große Motivation für den Nachwuchs“, freut sich Abteilungsleiter Michael Gröscho über die Vertragsverlängerung und fügt hinzu: „ An dieser Stelle gilt unser Dank unserem Hauptsponsor, der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, die Karl in besonderem Maß unterstützt.“ Den Vertrag möglich macht neben dem Verein zudem die Firma Margon.