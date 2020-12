Leichtathletik-Asse des VfL Wolfsburg üben plötzlich beim Nachbar-Klub

Nanu? Da trainieren Grün-Weiße bei den Blau-Weißen? Einige Leichtathletik-Asse des VfL Wolfsburg gehen in diesen Wochen trainingstechnisch fremd, trainieren beim VfB Fallersleben. Dabei haben sie doch eine eigene Kunststoff-Laufbahn. Der Grund: Der VfL Wolfsburg e.V. hat den kompletten Trainingsbetrieb schweren Herzens auf den eigenen Anlagen auf Null gefahren. Auch für Individualsportler, auch für Kaderathleten, von denen die Leichtathletikabteilung einige hat.

Alles auf Null – „da gibt es keine Ausnahmen, das war ein einstimmiger Präsidiumsbeschluss“, sagt Geschäftsführer Stephan Ehlers. Den Beschluss begründet Präsident Prof. Dr. Peter Haase so: „Als großer Verein mit 30 Abteilungen haben wir uns entschlossen, das auf unseren Anlagen so zu handhaben.“ Die einen Individualsportler können üben, die anderen nicht, manche trainieren, andere nicht – das ist schwer vermittelbar. „Wenn wir nur eine Ausnahme zulassen, gibt es sofort Nachfragen, viele Anrufe, Ärger, Unverständnis.“

Anderweitigen Lösungen stehe man aber aufgeschlossen gegenüber. Den Leichtathleten etwa würde man Fahrtkosten für die Reisen zum Landesstützpunkt in Hannover gewähren können. Die Reise dorthin macht allerdings logistisch und zeitlich für Pernilla Kramer, Tobias Morawietz oder Phil Grolla wenig Sinn. Also ging man einen anderen Weg. Die Anlage in Fallersleben ist städtisch, der VfL hat mit dem VfB eine Kooperation – „die Vereine verstehen sich gut“, sagt Haase. Über die Stadt gab es die Genehmigung für die VfLer, am Windmühlenberg trainieren zu können – natürlich unter den üblichen Auflagen für Individualsportler.