Leichtathletik-Chef Gonschinska über Hallen-DM in Leipzig: "Zuschauer sind das A und O"

Leipzig. Am kommenden Wochenende kämpfen die besten Leichtathletinnen und -athleten der Republik in Leipzig um die Deutsche Hallenmeisterschaft. Für Cheick-Idriss Gonschinska ist es auch ein Wiedersehen mit der Heimatstadt. Mit dem SPORTBUZZER sprach der Vorstand Leistungssport des Deutschen Leichtathletik Verbandes (DLV) über die Rückkehr der Zuschauer, die Voraussetzungen in der Messestadt und alte Schützlinge.

SPORTBUZZER: Hoffen Sie trotz der pandemischen Lage auf stimmungsvolle Titelkämpfe in Leipzig? Cheick-Idriss Gonschinska: Zuschauer sind für uns das A und O. Man nimmt wahr, was man vermisst, wenn man es nicht hat. Als ich das erste Mal nach langem Lockdown das ISTAF in Berlin vor 3000 Zuschauer erlebt habe, fand ich das eine tolle Atmosphäre. Das hätte man in früheren Jahren im riesigen Olympiastadion so natürlich nicht wahrgenommen. In Braunschweig hatten wir bei der Freiluft-DM 2500 Zuschauer, in der Halle mussten wir über Monate ohne Anfeuerung von den Rängen auskommen. Insofern bin ich sehr froh über die Lockerungen in Sachsen. Wir haben das Ticketing angekurbelt. Ich hoffe, dass viele Leipziger unter den Rahmenbedingungen einer WM-Qualifikation Lust haben, spannende Wettkämpfe zu sehen und die Athleten zu unterstützen. Denn die Interaktion zwischen Athleten und Publikum ist extrem leistungsfördernd.



Noch ohne Fans: Start über 60m der Herren beim Leichtathletik Hallenmeeting des SC DHfK Leipzig Anfang Februar. © Christian Modla

Mit welchen Gefühlen kommen Sie in Ihre Heimatstadt und in die Arena? Nach wie vor ist die Arena eine wunderbare Trainings- und Veranstaltungsstätte für die Leichtathletik. Ich bin sehr gern dort, ich verbinde viele persönlich Erfahrungen mit dieser Halle. Wir haben hier immer tolle Meisterschaften erlebt – aber ich erinnere mich auch gern an unser internationales Meeting vor einem großartigen Publikum.

Die Arena wird 20. Ist sie immer noch die modernste Leichtathletik-Halle in Deutschland? Durch die sechs Rundlaufbahnen, guten räumliche Bedingungen und technische Möglichkeiten für die Fernsehpartner bietet sie viel Raum, wir bekommen immer ein positives Feedback. Natürlich wünschen wir uns perspektivisch ein paar Zuschauerplätze mehr, um vielleicht mal wieder internationale Events zu realisieren. Inzwischen haben wir in Dortmund nach einem Umbau eine zweite Halle mit sechs Rundbahnen. Infrastrukturell bietet die Leipziger Halle nach wie vor ein großes Potential für die Leichtathletik. Aber klar, 20 Jahre gehen nicht spurlos an einer Immobilie vorbei. Wir sind im Austausch mit der Stadt, wie wir die Halle weiterentwickeln können. Unsere Wettkampforganisation hat ein positives Feedback gegeben, dass einige Reparaturarbeiten realisiert wurden und wir gute Bedingungen vorfinden. Mittelfristig muss sicherlich die Bahn erneuert werden sowie die Anlagen für Kugelstoßen, Weitsprung und Stabhochsprung. Hier gab es bereits Gespräche mit der Stadt.

Eine Ihrer ehemaligen Athletinnen wird ihr Meisterschafts-Comeback nach ihrer Babypause geben. Was trauen Sie Cindy Roleder zu? Cindy hat bei all ihren Erfolgen in der Halle vor allem im Abschnitt zwischen 60 und 100 Metern ihre ganz großen Stärken. Sie ist als Vizeweltmeisterin, Europameisterin und Halleneuropameisterin eine der erfolgreichsten Hürdensprinterinnen, die Deutschland je gesehen hat. Das ist außergewöhnlich. Wenn man ein solch hohes Niveau hat, dauert es nach der Babypause natürlich eine gewisse Zeit, dieses wieder zu erreichen. Aber ich bin überzeugt: Wenn sie gesund bleibt, wird sie im Sommer in der europäischen Spitze mitmischen. In Leipzig wird sie mit ihrer Erfahrung bei der Titelvergabe ein Wort mitreden, auch wenn sie nach der Bestenliste nicht die Topfavoritin ist.

Ein weiterer Ihrer Schützlinge Erik Balnuweit hat 2021 aufgehört. Er war Serienmeister in der Halle, hat im Freien aber den ganz großen Durchbruch nicht geschafft und nun die Spikes an den Nagel gehängt. Wie bewerten Sie seine Karriere? Er hat in der Halle mehr Meisterschaften gewonnen als Thomas Blaschek. Erik ist 7,54 Sekunden gerannt, stand mehrfach im Finale der Hallen-EM, darauf kann er stolz sein. Einmal hat er mit 13,32 Sekunden bei etwas zu viel Rückenwind angedeutet, welches Potenzial er auch über 110 Meter Hürden hat. Er hatte leider zuletzt Verletzungspech. Ich habe unglaublich gern mit ihm gearbeitet.

Sein langjähriger Trainingspartner und WG-Kumpel Alexander John arbeitet inzwischen als Hürden-Bundestrainer in Leipzig. Hat sich sein Trainer-Talent schon vor Jahren angedeutet? Alle beide wissen unheimlich viel über Hürdensprint. Ich wünsche mir immer, dass ehemalige Athleten der Branche treu bleiben und ihre Erfahrungen einbringen. Da ist Alex einer von vielen – siehe Sebastian Bayer, Julian Reus, Andre Nicklaus oder Michael Pohl. Alex hat sich schon immer sehr akribisch mit Hürdensprint und Biomechanik auseinandergesetzt, er bringt auch seine Erfahrungen aus Trainingscamps mit der Weltspitze in Florida ein. Die Betreuung von Gregor Traber ist sehr herausfordernd. Ich bin auch sehr beeindruckt, wie er mit Martin Vogel arbeitet. Oder mit Anne Weigold, eine der Favoritinnen in Leipzig. Ich wusste immer schon, dass Alex ein Händchen hat als Trainer zu arbeiten – und das wissenschaftliche Verständnis. Insofern bin ich über seinen Schritt nicht überrascht, ein bisschen habe ich dies auch begleiten und fördern dürfen.

In Leipzig arbeitet ein weiterer Bundestrainer: Wilko Schaa im Kugelstoßen. In seiner wissenschaftlichen Arbeit hat er sich intensiv mit der Drehstoßtechnik befasst. Ich bin überzeugt, dass wir davon langfristig sehr profitieren werden. Mit seiner wissenschaftlichen Kompetenz und praktischen Arbeit wird er Impulse setzen. Das war eine unserer Top-Disziplinen. Im Nachwuchs deutet sich wieder einiges an, aber in der Breite und natürlich in der Spitze müssen wir im Kugelstoßen aufholen.

Rund um Robert Farken und seinen Trainer Thomas Dreißigacker deutet sich eine internationale Lauf-Trainingsgruppe an. Ist das im Sinne des DLV? Grundsätzlich gibt es seit Jahren einen Trend zu internationalen Trainingsgruppen - zum Beispiel in den USA oder in Madrid. Jetzt gibt es eine solche Entwicklung im Laufbereich auch in Deutschland. Ich habe mich dazu intensiv mit Thomas Dreißigacker ausgetauscht und hoffe, dass wir vom internationalen Austausch gerade auch im Laufbereich profitieren können. Robert entwickelt sich bemerkenswert, er hat den Sprung von den 800 zu den 1500 Metern hervorragend gemeistert und nun auch eine starke 3000 hingelegt. Er beeindruckt mich.