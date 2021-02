DM-Verzicht wegen Nominierungshickhack: Svenja Pingpank fühlt sich „veräppelt“

Aus dem hannoverschen Quintett für die deutsche Hallenmeisterschaft sind nur zwei übrig geblieben. Bei den Titelkämpfen in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle werden nur Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß (startet für den VfL Oldenburg) und Luna Thiel (VfL Eintracht Hannover) in ihren 400-Meter-Rennen ihre Runden drehen.

"Da habe ich mich schon veräppelt gefühlt und habe ganz abgesagt"

Während bei Maximilian Pingpank die 1500-Meter-Meldung gar nicht erst angenommen wurde, haderte seine Schwester mit dem Vorgehen beim Verband. Ursprünglich war ein Start über 3000 Meter geplant. Über diese Distanz hatte Pingpank im vergangenen Jahr Bronze geholt. „Doch sie haben mir gesagt, dass ich kein Kaderathlet wäre und meine Meldezeit zu schlecht sei“, sagte Pingpank.

Als Alternative wurde ihr ein 1500-Meter-Start angeboten. „Auch wenn das natürlich nicht die optimale Vorbereitung ist, wenn man sich auf längere Strecken vorbereitet, habe ich erst Ja gesagt“, so Pingpank. Doch ihre Stimmung drehte sich, als die offiziellen Meldelisten veröffentlich wurden. „Da standen auf einmal Läuferinnen in der 3000-Meter-Liste, die noch schlechter als ich waren. Da habe ich mich schon veräppelt gefühlt und habe ganz abgesagt“, erklärte Pingpank.

Zu langsame Bahn in Dortmund?

Auch als die Bundestrainer umschwenkten, blieb sie konsequent. „Plötzlich durfte ich doch wieder 3000 Meter laufen. Aber so etwas mache ich nicht mit“, sagte Pingpank. Das nun freie Wochenende will sie mit dem Beobachten der Liveübertragungen aus Dortmund verbringen. „Und dann konzentriere ich mich auf die Freiluftsaison.“

Noch lange nicht mit der Hallensaison abschließen wollen dagegen die beiden 400-Meter-Asse. „Wir wollen auch danach noch zur Europameisterschaft nach Torun“, sagt Spelmeyer-Preuß. Zur deutschen Qualifikationsnorm von 53,00 Sekunden fehlen ihr noch ganze 14 Hundertstelsekunden. Aber dass die neue Bahn in Dortmund langsam ist, hatte sie schon vor zwei Wochen bei der Generalprobe an gleicher Stelle erkennen müssen. Auch wenn es mit der Einzelqualifikation am Samstag im Vorlauf und Sonntag im Finale nicht klappen sollte, wollen beide Langsprinterinnen zur EM. „Da wird ja auch eine Staffel gelaufen“, sagt Spelmeyer-Preuß.

Aufregung bei Spelmeyer-Preuß

Und unter die besten Fünf – bei vier Staffelläuferinnen und einer Ersatzläuferin – sollten sie es in Dortmund auf jeden Fall schaffen. „Vielleicht komme ich ja noch dichter an die Qualizeit. Aufgeregt bin ich aber ganz schön“, gesteht Spelmeyer-Preuß. Denn ihre letzte DM-Teilnahme datiert aus dem Jahr 2015, als sie deutsche Meisterin wurde. Danach machten Krankheiten oder Verletzungen zumindest die Hallensaison immer wieder zunichte.