Deutsche Meisterschaft ohne Onnen – Lale Eden versucht das Bestmögliche

Aus dem Trio der 96-Höhenjäger ist eine Einzelkämpferin geworden. Die Geschwister Imke und Eike Onnen haben verzichtet. Nur Lale Eden wird bei der deutschen Meisterschaft am Wochenende in Braunschweig im Hochsprung antreten.

„Wir sind aufgrund von Corona noch nicht so weit im Training, dass ein Start Sinn machen würde. Beide hatten ja auch Blessuren, sodass wir durch den Lockdown besonders betroffen waren“, sagte Mutter und Trainerin Astrid Fredebold-Onnen. Tochter Imke (25) wird am Samstag somit ihren 2019 bei der DM in Berlin erreichten zweiten Platz nicht wiederholen können. Ihr Bruder Eike Onnen, der verletzungsbedingt seit mehr als einem Jahr keine Wettkämpfe bestreiten konnte, muss sein Comeback kurz nach seinem 38. Geburtstag ebenso verschieben.

Lale Eden nimmt dagegen die Herausforderung an und springt im Eintracht-Stadion – obwohl sie vom Lockdown sogar noch härter betroffen gewesen war. Während Kaderathletin Onnen die Trainingsmöglichkeiten im Sportleistungszentrum und Erika-Fisch-Stadion wesentlich früher nutzen durfte, hing Eden in der Luft und durfte dort nicht mittrainieren. Landestrainerin Annelie Jürgens, die nach 25 Jahren beim thüringischen und deutschen Verband nun beim NLV angeheuert hat und die Springer-Jugend betreuen wird, nahm sich der Gestrandeten an. „Das waren extreme Trainingsbedingungen. Sprünge an Treppen, Training am Maschsee, aber keine Hochsprungmatte. Die und auch den Kraftraum gab es erst seit Mai wieder“, sagt die Trainerin.