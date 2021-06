Imke Onnen und ihr Ziel für die DM in Braunschweig: 1,92 Meter statt Seepferdchen

Auf eine neuerliche Seepferdchen-Prüfung will Onnen aber nun in Braunschweig verzichten und lieber ihr Ziel von 1,92 Meter angehen. Denn diese Höhe müssen die Springerinnen bis zum 28. Juni als Leistungsnachweis erbringen, damit die Olympianominierung aus dem Vorjahr wieder erfolgt. „Diese Höhe ist aber bei Imke schon länger fällig – auch wenn das Wintertraining alles andere als optimal war“, sagt Fredebold-Onnen. Nur der Wassergraben darf nicht wieder im Weg sein.

Imke Onnen ist Hochspringerin. Doch bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig wird die 96-Athletin ihren Fokus besonders auf den Wassergraben der Hindernisläufer legen. Denn in jenen war sie bei der Team-EM am vergangenen Wochenende in Chorzow beim Warmmachen gefallen. Bei nur zehn Grad Temperatur war das natürlich kontraproduktiv. „Zum Glück hatte sie noch ein zweites Paar trockene Schuhe dabei. Dass sie dann noch 1,88 Meter gesprungen ist, war schon bemerkenswert“, sagte Trainerin Astrid Fredebold-Onnen.

Hannovers 400-Meter-Ass Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß – sie startet für den VfL Oldenburg – ist ihrem Olympiaticket in der 4x400-Meter-Staffel schon etwas näher. „Ich habe bisher in jedem Rennen gezeigt, dass ich zu den Top 4 gehöre. Auch wird das Ergebnis der DM nicht wie in den vergangenen Jahren das alles Entscheidende sein“, sagt Spelmeyer-Preuß. Dennoch ist das klare Ziel, DM-Platz drei, den sie im vergangenen Jahr an gleicher Stelle holte, zu verteidigen. Auch die 52,15 Sekunden von damals will sie im Finale am Sonntag toppen. „Aber nur, wenn wir endlich mal Glück haben. Bisher war es bei allen Rennen kalt, windig oder regnerisch. Auch jetzt ist wieder Gewitter angesagt“, befürchtet Spelmeyer-Preuß.

Thiel hat wieder den Anschluss gefunden

Auf einen Platz im Finale ist auch Luna Thiel (VfL Eintracht Hannover) aus. Die deutsche Meisterin von 2019 hat nach einem Verletzungsjahr nun wieder den Anschluss gefunden – und auch die klare Absicht, sich für die Staffel im deutschen Olympiateam zu qualifizieren.

Zweimal in Folge DM-Platz fünf über 5000 Meter hat Svenja Pingpank (Hannover Athletics) vorzuweisen. „Auch jetzt will ich wieder unter die Top 5 kommen“, sagt die Barsinghäuserin. Doch klare Vorhersagen sind schwer. „Die Namen in der Teilnehmerliste haben sich immer geändert“, sagt sie. Mal sollte Ausnahmeläuferin Konstanze Klosterhalfen starten, dann wieder nicht.

Auch die Absage des deutschen Teams beim 10 000-Meter-Europacup hat Auswirkungen. „Nun sind auch Miriam Dattke und die anderen bei der DM dabei. Aber so könnte es ein schnelleres und gleichmäßigeres Rennen werden“, sagt Pingpank. Der Traum, die erst wenige Tage alte persönliche Bestzeit von 16:08,47 Minuten unter die 16-Minuten-Marke zu drücken, bleibt neben dem von Rang fünf.