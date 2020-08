Leichtathletik-DM: Leipziger Storl will Gold zurück - Lewke fehlt wegen Schulterverletzung

Braunschweig. Zahlreiche Absagen von Top-Athleten haben die Organisatoren der deutschen Geister-Meisterschaften der Leichtathleten am Wochenende in Braunschweig erhalten und riefen Speerwurf-Ass Johannes Vetter (27) auf den Plan. „Es gab vor dem festen Termin der deutschen Meisterschaften große Sorge um den Sport, im BMI wurde ein Nachtragshaushalt für den Sport eingeräumt, um die wirtschaftliche Bedrohung regulierbar zu machen. Dadurch ist es für mich unverständlich und nicht nachvollziehbar, dass manche Athleten die Meisterschaften aus nicht eindeutigen Gründen absagen“, kritisierte der Weltmeister von 2017.

Aus Leipziger Sicht gibt es in den meisten Fällen grünes Licht. Auf Goldjagd geht der zweifache Kugelstoß-Weltmeister David Storl. Er führt das zehnköpfige Aufgebot des SC DHfK an. „Es ist schade, dass keine Fans im Stadion sind. Andererseits ist es schön, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, die Meisterschaften auszutragen. Ich nehme das total ernst“, erklärte Storl, der mit 20,84 m die Meldeliste anführt. Nach Platz drei im Vorjahr will er sich den „Platz an der Sonne“ zurückholen. Sein Trainingskollege Dennis Lewke musste die Saison abbrechen. Der Hallen-DM-Dritte laboriert an einer langwierigen Schulterverletzung. Diese soll komplett ausheilen, um das Olympiajahr 2021 nicht zu gefährden.