Leichtathletik: Drei VfL-Titel und zwei Superzeiten bei den Landesmeisterschaften

Wolfsburgs beste Nachwuchssprinter sind bestens aus den Startblöcken ins neue Jahr gekommen. Bei den Landesmeisterschaften gab es für sie drei Titel und zwei Superzeiten. Und dazu gab es für den VfL Wolfsburg noch drei Titel für einen Mehrkämpfer.

Die Top-Leistungen lieferte Nele Jaworski bei den Titelkämpfen der U20 in Hannover ab. In 7,64 Sekunden sprintete sie nicht nur mit einem Zehntel Vorsprung vor der Zweiten zur Landesmeisterschaft über 60 Meter und zum Ticket für die deutschen U20-Meisterschaften in Sindelfingen. Mit ihrer persönlichen Bestleistung von 7,61 im Vorlauf hatte sie schon das Ticket für die deutsche Hallenmeisterschaft der Erwachsenen in Leipzig gelöst.