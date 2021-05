Vierte Plätze für Onnen und Spelmeyer-Preuß bei Leichtathletik-Team-EM

Imke Onnen hat einen neuen Anlauf genommen, um die Olympianorm von 1,92 Meter zu schaffen. Aber gerade der Anlauf ist eben das Problem der Hochspringerin von Hannover 96. Der war auch bei der Team-EM im polnischen Chorzow erkennbar unsicher. Immerhin schaffte Onnen 1,88 Meter, wurde Vierte und holte damit vier Punkte für das DLV-Team. „ Wir sind nicht begeistert, aber das ist okay, Imke fehlt einfach die Routine “, sagte Mutter und Trainerin Astrid Fredebold-Onnen. Deutschland blieb in der Gesamtwertung mit 171 Zählern nur Platz vier hinter Titelverteidiger Polen (181,5), Italien (179) und Großbritannien (174).

Hoffen auf die deutsche Meisterschaften

Nach 15-monatiger Pause sei ihre Tochter noch nicht wieder in der gewohnten Form, sagte die Trainerin: „Wir konnten bisher nicht an der Technik arbeiten. Aber das kommt noch, und Imke hat die geforderte Höhe drauf. Wir sind zuversichtlich und hoffen jetzt auf die deutschen Meisterschaften.“

Die Hannoveranerin Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß lief mit der 4x400-Meter-Staffel auf Rang vier. „Es war jetzt keine Vollkatastrophe, aber wir sind auch nicht super zufrieden“, sagte die Schlussläuferin, die für den VfL Oldenburg startet. Auf den letzten Metern schloss sie noch zur Italienerin Raphaela Lukudo auf, im Ziel fehlten in 3:29,55 Minuten fünf Zehntel zu Platz drei. Polen (3:26,37 Minuten) gewann vor Großbritannien (3:27,16), die französische Staffel war nach einem Fehlstart sofort disqualifiziert worden. Laura Müller (Rehlingen-Siersburg) war für den DLV gestartet, es folgten Corinna Schwab (Regensburg) und Nadine Gonska (Mannheim). „Es war eine solide Leistung und quasi ein Training auf dem Weg zu den Olympischen Spielen“, so Spelmeyer-Preuß.

Spelmeyer-Preuß hofft auf gutes Wetter

Das Rennen sei gut gewesen, um noch mehr Routine zu bekommen „Wir hatten uns ein bisschen mehr vorgenommen, das muss man ehrlich sagen“, sagte die 29-jährige Langsprinterin. Die Bedingungen in Chorzow waren mittelmäßig. Die Bahn war nass vom Regen und es war kühl. „So langsam nervt das mit dem Sommer, der auf sich warten lässt“, betonte Spelmeyer-Preuß.

Die herausragenden deutschen Resultate gab es im Speerwerfen. Johannes Vetter (LG Offenburg) warf am ersten Wettkampftag mit 96,29 Metern im zweiten Durchgang die drittbeste je erzielte Weite. Christin Hussong (LAZ Zweibrücken) gewann gestern mit 69,19 Meter in persönlicher Bestweite. Insgesamt siegte das DLV in sieben Disziplinen. Dreispringer Max Heß (LAC Chemnitz) gewann mit 17,13 Metern in europäischer Jahresbestleistung.