Corona-Ausbruch bei Hallen-EM: Luna Thiel und Ruth Spelmeyer-Preuß haben Glück

Das war schon ein mulmiges Gefühl“, sagt Luna Thiel. Als sie und ihre 400-Meter-Kollegin Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß nach der Halleneuropameisterschaft im polnischen Torun zurück in Hannover angekommen waren, kam die Nachricht, dass einer aus dem deutschen Leichtathletik-Kader nach seiner Rückkehr positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Thiel und Spelmeyer-Preuß waren es nicht.

Sieben Deutsche infiziert

Das war am Montag, dem 8. März. „Uns wurde das damals so erzählt. Dass es tatsächlich sieben Deutsche waren, habe ich erst jetzt, fast zwei Wochen später aus dem Internet erfahren“, sagt Thiel. Wer diese sieben waren und wo sie im Bus bei der gemeinsamen Rückfahrt gesessen haben, weiß keiner. „Vielleicht wäre bei so einer Sache mehr Information doch wichtiger als der Datenschutz. Immerhin haben wir zehn Stunden alle zusammen im Bus verbracht“, sagt Thiel.