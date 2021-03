Leichtathletik-Koryphäen Kargel und Heimbuch für Ehrung im Landkreis Leipzig nominiert

Borna/Grimma. Auch in diesem Jahr werden im Landkreis Leipzig die „Sportler des Jahres“ ermittelt. Allerdings gibt es wegen der ausgefallenen Wettkämpfe eine Änderung. Bei der Gemeinschaftsaktion von Kreissportbund und Leipziger Volkszeitung bewerben sich diesmal zehn Nachwuchstrainer und zehn Trainer aus dem Erwachsenensport. Wir stellen jeweils mittwochs und sonnabends zwei Kandidaten vor. Abgestimmt werden kann postalisch über den in der Vorwoche abgedruckten Stimmzettel oder online.

Werner Kargel, Sportfreunde Neukieritzsch

Werner Kargel ist eine Institution bei den Neukieritzscher Leichtathleten. Nahezu täglich trainierte er bis zum Lockdown Athleten ab der Altersklasse 14, muss nun kontaktlos Trainingsprogramme übermitteln. Werner Kargel, selbst anfangs als Turner aktiv, wechselte später zum Handball. Doch letztlich war es die Leichtathletik, der er sich verschrieb. 1965 kam er zur BSG Stahl Lippendorf, später ISG Lippendorf und schließlich zu den Sportfreunden Neukieritzsch 1921, wo er das Training der Leichtathleten übernahm. Seine jahrzehntelange Tätigkeit hat sich ausgezahlt, so wechselten von 1968 bis heute mehr als 30 Athleten des Vereins in Leistungszentren oder auf die Kinder- und Jugendsportschule.

Nicht nur national waren seine Schützlinge erfolgreich, auch international machten sie auf sich aufmerksam. So erkämpfte sich Dr. Birgit Burzlaff bei den Hallen-Europameisterschaften der Senioren 2016 zwei Goldmedaillen – einmal über 60 m Hürden und einmal mit der 4 x 200 m-Staffel. 2019 konnte Burzlaff mit einer Goldmedaille bei der Hallen-WM der Senioren mit der 4 x 200 m-Staffel noch einen draufsetzen. Dazu kamen 14 Deutsche Meistertitel bei den Seniorinnen in den letzten fünf Jahren. Das sind beachtliche Erfolge, auf die der Neukieritzscher zu Recht stolz sein kann. Neben der ehrenamtlichen Tätigkeit als Trainer ist er auch immer dabei, wenn es etwas vorzubereiten gibt.

Seit 1965 ist Werner Kargel Mitglied des Kreisfachverbandes des früheren Kreises Borna, heute Landkreis Leipzig, seit 1992 im Besitz der B-Trainer-Lizenz. Für sein hohes Engagement in Sachen Leichtathletik wurde er schon vielfach mit Auszeichnungen bedacht, unter anderem mit der Ehrennadel des Landessportbundes in Gold – sowie mit der höchsten Auszeichnung, die der sächsische Leichtathletikverband zu vergeben hat, der Ehrenspange. Dazu kam bereits eine Auszeichnung bei der Sportlerwahl im Landkreis im Ehrenamt. Werner Kargel will sich, solange es ihm möglich ist, für ein erfolgreiches Fortbestehen der Leichtathletik in Neukieritzsch einsetzen. Denn die gehört zu seinem Leben einfach dazu.