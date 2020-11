Landesmeisterschaften abgesagt: Lediglich die Werfer werden ihre Besten ermitteln

„Das war ein Präsidiumsbeschluss, den wir nach ausführlicher Abwägung getroffen haben. Wichtig war uns auch, dass wir schnell Klarheit haben“, sagt Schünemann. Ganz verwaist soll die Leichtathletikhalle am Maschsee nicht sein. „Wir planen zumindest kleine Wettkämpfe mit maximal 90 Leuten, damit die Spitzenathleten auch Qualifikationsleistungen für die höheren Meisterschaften erbringen können“, sagt Schünemann. „Natürlich tut mir das für die ganzen Sportler leid, für die eine Landesmeisterschaft der Saisonhöhepunkt ist.“

Die Leichtathleten haben schnell Tatsachen geschaffen. Die Landeshallenmeisterschaften für Männer, Frauen und alle Jugendklassen, die an zwei Wochenenden im Januar und Februar im Sportleistungszentrum am Maschsee steigen sollten, sind schon jetzt abgesagt worden. „Veranstaltungen mit mehreren Hundert Teilnehmern im SLZ sind derzeit einfach nicht realistisch umsetzbar. Wir können da auch keine Hoffnungen wecken, die wir später nicht halten können“, sagt Uwe Schünemann, Präsident des niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes (NLV).

Doch wann, wie und wer dann bei diesen Ersatzwettkämpfen starten darf, wird erst in den kommenden Tagen und Wochen beschlossen. „Das könnte ähnlich wie im Frühjahr beim ersten Lockdown laufen, wo wir im Erika-Fisch-Stadion unsere kleinen Sportfeste hatten“, sagt Schünemann.

Winterwurfmeisterschaft wird um Kugelstoß erweitert

Eine Ausnahme bilden die Werfer. Eine Winterwurfmeisterschaft für Speer-, Hammer- und Diskuswurf gab es schon immer. „Die werden wir nun um den Kugelstoß erweitern und auch für mehrere Altersklassen öffnen“, sagt Schünemann. So wird es zumindest in diesen vier Disziplinen Landesmeister geben.

Große Enttäuschung gab es bei diesen Maßnahmen. Die Läuferin Delphine Drath vom TK Hannover ist eine Betroffene. Die im kommenden Jahr U18-Athletin musste schon in diesem Jahr auf ihre deutsche Freiluftmeisterschaft in der U16-Klasse verzichten, weil diese den Corona-Einschränkungen zum Opfer gefallen war. Nun schon wieder. „Sie war schon sehr enttäuscht. Aber vielleicht kann sie ja in der Halle zur U18-DM. Aber generell ist Delphine jemand, der nach vorne schaut. Die Freiluftsaison kommt ja auch noch“, sagt Vater Borge Drath.

Für Lara Siemer, deutsche Siebenkampf-Jugend-Meisterin von Rukeli Trollmann Isernhagen, ist der neuerliche Lockdown kein Problem. „Wir haben ja Erfahrungen, wie man auch außerhalb der Stadien trainieren kann. Der Sommer 2020 hätte kaum besser laufen können. Und wenn es nun keine Landestitel in der Halle gibt, ist das kein so großer Beinbruch“, sagt Vater und Trainer Berno Wittkopf.

Meyer wird die Landesmeisterschaft vermissen

Er fühlt allerdings mit allen mit, die vielleicht zum ersten Mal bei einer Landesmeisterschaft dabei gewesen wären oder kaum Möglichkeiten haben, zu weiterführenden Wettkämpfen zu kommen. „Für die alle ist das schlimm“, sagt Wittkopf.

Marcel Meyer (Hannover 96), amtierender deutscher Zehnkampf-Jugendmeister, wird die Landesmeisterschaft auch vermissen. „Wir haben unsere Hallensaison noch gar nicht komplett geplant. Vielleicht starte ich bei der deutschen Mehrkampf-Meisterschaft in der Halle. Da wären die Wettkämpfe in Hannover eine gute Vorbereitung gewesen. Schade auch, dass das Treffen mit allen Sportlern in unserer Heimhalle nun ausfällt“, sagt Meyer.