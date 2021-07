Ihr großes Ziel: Spelmeyer-Preuß will bei letzten Olympischen Spielen ins Finale

Topsportlerin Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß könnte glatt als Topmodel durchgehen. Kürzlich zierte die 30-Jährige das Cover des Fitnessmagazins „Shape“. Bald könnte die Hannoveranerin noch viel mehr Titelseiten einnehmen, denn „wir sind zuletzt sehr gute Zeiten gelaufen, wir können mit den besten Staffeln der Welt mithalten“, gab sich die Olympionikin vor ihrer Abreise nach Tokio optimistisch. Am 30. Juli läuft sie die Vorrunde in der gemischten Staffel, am 5. August mit den Frauen. Das Ziel der Hannoveranerin: „Einmal im Leben im Olympia-Finale zu stehen.“

Anzeige

Am Mittwoch landet sie mit dem Flugzeug in Japan, die letzte Woche in Deutschland war anstrengend. „Die Vorbereitungen für Rio 2016 waren einfacher, es sind diesmal wegen Corona so viele Formulare auszufüllen. Und es gibt so viel zu packen, weil wir vor Ort aus Sicherheitsgründen nichts einkaufen dürfen.“ Zum Beispiel Essen, das sei bei ihrem letzten Besuch in Japan, bei der Staffel-WM 2019, nämlich grausig gewesen. „Ich packe definitiv mein selbstgemachtes Müsli ein.“