Top-Sprinter Almas verlängert Vertrag beim VfL: "Wollte dem Verein etwas zurückgeben"

Deniz Almas sorgte in diesem Jahr national wie auch international für Aufsehen. Der 23-Jährige wurde erstmals deutscher Meister über 100 Meter und sprintete mit einer 10,08 an die nationale Spitze. Zudem war er beim Diamond-League-Meeting in Monaco Dritter über die 200 Meter geworden. Am Mittwoch verlängerte Almas seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg um weitere zwei Jahre.

Anzeige

„Der VfL hatte mich finanziell aufgefangen, in der Zeit, in der es bei mir nicht so gut lief“, sagt Almas und spricht damit sein Seuchenjahr vor dem Wechsel zum VfL an. Er sei dem Verein dankbar dafür, dass er seine Karriere nicht mit Anfang 20 beenden musste und der Klub zudem sein Talent erkannte, hatte Almas im September gesagt. Es gab andere Interessenten, die Almas gern unter Vertrag genommen hätten, doch diese Option zog er nicht in Betracht. „Ich wollte dem Verein etwas zurückgeben und nicht, nur, weil ich mal gut gelaufen bin, zum höchst bietenden Verein wechseln“, sagt Almas.