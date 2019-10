So reagieren DLV und das Klosterhalfen-Management auf die Doping-Sperre von Trainer Alberto Salazar

Der Deutsche Leichtathletik-Verband sieht nach der Sperre von Trainer Alberto Salazar keinen Handlungsbedarf für seine in den USA trainierende Spitzenläuferin Konstanze Klosterhalfen. "Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch zu wenige Informationen, um die Suspendierung von Alberto Salazar einordnen zu können", sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing am Dienstag in einer Mitteilung. Klosterhalfen bestreitet am Mittwoch bei den Weltmeisterschaften in Doha ihren 5000-Meter-Vorlauf.

"Die DLV-Athletin Konstanze Klosterhalfen trainiert in Portland bei Coach Pete Julian. Konstanze ist eine mündige Athletin", so Kessing weiter. Schon im Vorfeld der WM in Doha hat sie sich mehrfach zu kritischen Fragen positioniert und dabei verdeutlicht, dass sie dem deutschen und internationalen Anti-Doping-Kontrollsystem unterliegt. "Trotz intensiver Kontrollen gab es bei ihr keine Beanstandungen und sie lehnt jede unerlaubte Methode ab."

Der Amerikaner Salazar ist wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt worden. Das teilte die amerikanische Anti-Doping-Agentur (USADA) mit. Salazar ist der Chefcoach des Nike Oregon Projects, dem auch die deutsche WM-Hoffnung Klosterhalfen seit dem vergangenen Jahr angehört. Die Mittel- und Langstrecklerin trainiert nach eigenen Angaben aber nicht bei Salazar, sondern bei dessen Assistent Pete Julian. Der Leichtathletik-Weltverband IAAF teilte mit, dass Salazars Akkreditierung auf Bitte des US-Verbandes "deaktiviert" worden sei.

Klosterhalfen-Manager Biegler: "Es ändert nichts"

Indes reagierte auch das Management von Klosterhalfen „überrascht und ein Stück weit geschockt“ auf die vierjährigen Sperre von Oregon-Chefcoach Alberto Salazar. „Aber es ändert ja an der Situation nichts: Konstanze ist entschieden gegen jegliche Art von verbotenen Substanzen. Sie ist nie damit in Berührung gekommen“, sagte ihr Manager Dany Biegler am Dienstag und betonte, dass Pete Julian ihr Trainer beim Nike Oregon Project „ist und bleibt“. „Nach der Saison setzen sich alle zusammen, dann wird das Thema in Ruhe diskutiert und aufbereitet“, kündigte der 34-jährige Biegler an.

