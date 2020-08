Knipphals stolz auf Rekord-Sprint von Almas

Almas trainiert in Leipzig bei den Bundestrainern Ronald Stein und Alexander John, als Chiropraktor zählt Knipphals mit zum Team, das Almas betreut. „Und da ist es eben auch mein Ziel, dass er so schnell wie es geht rennen kann. Wenn er dann eine 10,08 auspackt und ich nicht zufrieden wäre, dann wäre ich im falschen Team!“

Und Knipphals hat auch eine Erklärung für Almas’ Leistungsexplosion: „Er setzt vieles konsequent um!“ Nicht nur im Training, sondern vor allem auch neben der Bahn – etwa in Sachen Ernährung und Schlafrhythmus. Als Sprinter, so Knipphals, sei man vielleicht zwei Stunden am Tag auf der Bahn, „aber die 22 Stunden neben der Bahn sind entscheidend – damit man das Training auf der Bahn verkraftet.“

Was für ein Lauf! VfL-Sprinter Deniz Almas ist in 2020 der schnellste Europäer und hat DM-Gold im Blick

Euphorie-Erlebnis bis zur DM verarbeiten

Für die deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Braunschweig ist nun besonders wichtig, wie Almas das Euphorie-Erlebnis von Weinheim verarbeitet. „Jetzt wird es schwer, ihn diese Woche wieder runter zu bekommen, damit er bei der DM wieder fit ist“, so Knipphals, der 2018 seine aktive Karriere beendet hatte. „Nach so einer Leistung ist es schwierig, sieben Tage später wieder 100 Prozent zu geben. Das zentrale Nervensystem ist da mindestens zehn Tage stark beschäftigt.“