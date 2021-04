Endspurt auf Olympia: Wolfsburgs Top-Sprinter Almas will am Samstag das Tokio-Ticket

Ein erfolgreiches Rennen - und die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio ist perfekt. Am Wochenende wollen Deniz Almas vom VfL Wolfsburg und die deutschen Top-Sprinter bei den World Relays - den inoffiziellen Staffel-Weltmeisterschaften - im polnischen Chorzow die Teilnahme am größten Leichtathletik-Wettbewerb der Welt perfekt machen. „Wenn wir das Ticket sicher haben, dann wird jedem von uns ein Stein vom Herzen fallen“, sagt Almas. Anzeige Um in Tokio (23. Juli bis 8. August) dabei sein zu können, müssen Almas als amtierender deutscher Freiluft-Meister über 100 Meter und die deutsche 4x100-m-Staffel den Vorlauf am Samstag (20.39 Uhr) erfolgreich gestalten. Ziehen sie in das Finale der besten acht Nationen am Sonntag (19.35 Uhr) ein, haben sie die Olympia-Teilnahme sicher. Almas: „Wir wollen uns optimal verkaufen. Im Normalfall steht dem Einzug ins Finale nichts im Weg.“

Almas ist als Starter für die 4x100-m-Staffel eingeplant, allerdings wird die Besetzung erst am Tag vor dem Wettkampf festgelegt. „Wenn alles normal läuft, werde ich dabei sein“, sagt Almas, der sich bis Mittwoch mit den anderen Sprinterinnen und Sprintern im Leistungszentrum in Kienbaum in einer Blase aufhielt, um das Risiko einer Corona-Infektion zu minimieren. Der Corona-Test am Dienstag fiel bei allen Athletinnen und Athleten negativ aus, vor dem Wettkampf am Samstag erfolgt ein weiterer.

Almas verzichtete im Trainingslager auf Einzelstart Die Grundlage für die Staffel-WM hatte sich Deutschlands Sprint-Elite auf Gran Canaria geholt, auch ein Test-Wettkampf wurde bestritten. Dieser verlief auf der windigen Kanaren-Insel nicht optimal und aufgrund von Vorsichtsmaßnahmen auch nicht in Bestbesetzung, aber „für den ersten Wettkampf war es solide“, sagt Almas. Die 400 Meter absolvierten Almas, Julian Reus (Top Team Thüringen), Roy Schmidt (SC DhfK Leipzig) und Michael Pohl (Sprintteam Wetzlar) in 39,64 Sekunden. Zur Form-Überprüfung gab es im Trainingslager auch Einzelstarts, Almas verzichtete hier jedoch aufgrund von Wadenkrämpfen beim Staffel-Training. Vor dem Start am Samstag ist der VfL-Sprinter aber „topfit. Wir sind alle bereit“, sagt Almas.