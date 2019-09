Den Konkurrenten ins Ziel getragen: Dabo ist der erste heimliche Held der Leichtathletik-WM

Die Weltspitze war schon längst im Ziel, als sich im heruntergekühlten Khalifa International Stadion herzerwärmende Szenen abspielten . Im ersten Vorlauf der Männer über 5000 Meter fing Jonathan Busby aus Aruba gefährlich an zu schwanken. Er konnte sich gut 300 Meter vor dem Ziel kaum noch auf den Beinen halten, lief in ungesund gebückter Haltung , als Braima Suncar Dabo aus dem westafrikanischen Land Guinea-Bissau ihm plötzlich unterhakte und ihn stützend die letzte halbe Stadionrunde ins Ziel schleppte . Die Kräfte reichten bei beiden aber noch, um nach dem Zieldurchlauf die mitlaufende Armbanduhr zu stoppen. Als wäre die Szene nicht schon kurios genug gewesen.

„Ich wollte ihm einfach helfen. Jeder in dieser Situation hätte das gleiche getan“, sagte Dabo nach dem Rennen in Mixed Zone, als er vollkommen unerwartet die Aufmerksamkeit der versammelten Journalisten auf sich zog. Schüchtern wich er erst aus, wollte überhaupt nicht über seine Heldentat sprechen. Schließlich wollte er doch seine persönliche Bestzeit aufstellen und als er gemerkt hatte, dass dies schwierig werden würde, wollte er nur einem Leidensgenossen helfen. Und ohnehin wäre er nur stolz darauf, sein Land zu repräsentieren, das für die WM eingeladen wurde vom Weltverband. Unter normalen Umständen hätte er nicht mal starten dürfen. „Deshalb bin ich stolz, hier für mein Land zu laufen“, sagte er.

Das tat er an dem Abend mit Nachdruck – und viel intensiver, als er sich das wohl gedacht hätte. Denn diese Heldentat wird in Erinnerung bleiben. Zumal Dabo seinen Konkurrenten Busby sogar den Vortritt im Ziel ließ und freiwillig den letzten Platz übernahm – übrigens gut fünf Minuten nach dem Äthiopier Selemon Barega, der diesen Vorlauf gewann. Genutzt hatte es am Ende alles nichts, denn der nur mit viel Hilfe ins Ziel gekommene Busby wurde genau deswegen am Ende vom Weltleichtathletik-Verband disqualifiziert.