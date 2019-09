Leichtathletik-WM 2019 in Doha: Sendetermine im TV und Livestream

Am Freitag, 27. September fällt der Startschuss der Leichtathletik-WM in Doha. Athletinnen und Athleten aus mehr als 200 Ländern treten in 49 Disziplinen gegeneinander an.

Abwechselnd übertragen ARD und ZDF die Weltmeisterschaft live im deutschen Free-TV. Den Anfang macht die ARD mit der Sportschau im Ersten am Freitag, den 27. September um 16.05 Uhr. Das ZDF überträgt den letzten Finaltag am 6. Oktober.