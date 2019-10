Mihambo und Vetter nach fast perfektem Abschluss der Leichtathletik-WM: So geht es weiter

Die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo strahlte, als ihr die Gold-Medaille umgehangen wurde. Speerwerfer Johannes Vetter hingegen lächelte etwas gequält über seine Bronze-Medaille. Angetreten waren beide als Topfavoriten, beide wollten Gold bei der Leichtathletik-WM in Doha gewinnen. Doch am Ende konnte Vetter sein „Niveau nicht abrufen“, wie er hinterher sagte. Für Mihambo hingegen ist „ein Traum in Erfüllung gegangen. Somit fährt der deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) nun mit sechs Medaillen nach Hause, zwei goldene und vier bronzene. „Zum Abschluss der WM in Doha hat Malaika Mihambo ein absolutes Glanzlicht gesetzt mit einem sehr dominanten Wettkampf“, freute sich DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska.

Die 25-jährige Mihambo krönte sich in Weltjahresbestleistung von 7,30 Metern am Sonntag zur Weltmeisterin – mit 38 Zentimetern Vorsprung auf Silber! „Es war der beste Sprung meines Lebens. Und vielleicht kommt so einer auch nicht so schnell wieder“, sagte Mihambo. „Die Weite ist unfassbar.“ Nun will sie aber erst einmal abschalten. Direkt am Montag fliegt sie von Doha aus nach Thailand, um dort für vier Wochen mit einem Rücksack herumzureisen und abzuschalten. Schließlich will sie im nächsten Jahr, der Olympia-Saison, wieder angreifen.

Trotz konstanten Leistungen: Mihambo zeigte Nerven

Überraschend kam der Erfolg nicht. Inklusive der Weltmeisterschaft gewann sie alle elf Wettkämpfe, bei denen sie in diesem Jahr am Start war. Insgesamt neun Mal in diesem Jahr übersprang sie nun die sieben Meter - gleich drei Mal im Finale. Aber sie zeigte Nerven. Im ersten Versuch sprang sie deutlich vor dem Brett ab. Auch den zweiten Versuch verpatzte sie. Im dritten Versuch traf die das Brett nahezu optimal und flog so weit, wie noch nie in ihrem Leben. Damit ist sie die zweitweiteste deutschen Springerin nach Heike Drechslers, die bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul 7,48 Metern sprang. Zwei der drei Sprünge danach hätten sie ebenfalls zur Weltmeisterin gemacht. „Nach dem dritten Sprung wusste ich, dass der Wettbewerb gelaufen ist“, gab Mihambo zu. „Das Niveau war von den anderen nicht zu erwarten.“

Vetter nicht wirklich glücklich: "Technisch nicht stabil"

Mehr erwartet hätte sich Speerwerfer Vetter – trotz großer Probleme im Fuß hatte er die Titelverteidigung angepeilt. „Ich bin nicht wirklich in den Wettkampf gekommen, es war nicht flüssig, ich war technisch nicht stabil heute“, sagte er. Dennoch habe er Bronze gewonnen und nicht Gold verloren. Deshalb sei er auch „stolz auf seine Leistung“. Wirklich glücklich wirkte er dennoch nicht – selbst später am Abend in der Pressekonferenz. „Das Positive am Wettkampf ist, dass ich eine Medaille habe.“ Die verpasst hat der zweite deutsche Starter Julian Weber, der Sechster wurde.

Vetter kann mit etwas Abstand sicherlich zufrieden sein, verpasste er doch weite Teile der Saison. Er bestritt nur sechs Wettkämpfe in dieser Saison. Diese Schmerzen ließen in sogar über ein vorzeitiges Saisoneende nachdenken, mit den Olympischen Spiele in Tokio im Blick. Doch der Titelverteidiger von London entschied sich dagegen und kam in Richtung WM immer besser in Form, warf sogar im letzten Wettkampf vor der WM in Doha über die 90 Meter.

Röhler und Vetter streben in Tokio nach Gold

Nun wird ihn eine Operation zur Ruhe zwingen, die er „bitter nötig hat“, wie er sagte. Danach beginnt der Aufbau in Richtung Olympische Spiele, die zwei andere Speerwerfer mit einem deutlicheren Rückschlag beginnen müssen. Thomas Röhler und Andreas Hofmann patzten nämlich bereits am Samstag in der Qualifikation und verpassten das Finale am Sonntag deutlich. Vor allem Hofmann war emotional angegriffen, weinte sogar. Röhler hingegen nahm das frühe Aus relativ gelassen. Schließlich habe er einen Zwei-Jahres-Plan gehabt – und der soll nächstes Jahr in Tokio voll aufgehen. Mit der Titelverteidigung als Olympiasieger. Etwas dagegen hat Vetter: „In Tokio gehe ich Gold an. Sonst könnte ich meine Karriere jetzt auch beenden.“

