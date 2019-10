Leichtathletik-WM: Christina Schwanitz holt Bronze im Kugelstoßen - zweite deutsche Medaille

Christina Schwanitz hat die zweite WM-Medaille für das deutsche Team gewonnen! Beim Kugelstoßen der Frauen gewann sie bei der Leichtathletik-WM Bronze . Mit 19,17 Meter im vierten Versuch sicherte sie sich die Medaille hinter der Chinesin Lijiao Gong, die mit 19,55 Meter die Bestweite des Tages stieß und Gold gewann. Silber ging an die Jamaikanerin Danniel Thomas-Dodd (19.47 Meter). Damit machte Schwanitz, die Weltmeisterin von 2015 ihren Medaillensatz komplett. 2013 holte sie in Moskau schon Silber.

Schon die Qualifkation war gut. Direkt im ersten Versuch qualifizierte sie sich mit 18,52 Meter für den Wettkampf. "Ich habe die Qualifikationsweite überstoßen und das mit dem ersten Versuch, das war das Ziel", sagte Schwanitz, die zum fünften Mal bei einer WM am Start war, am Mittwoch. Vor der WM war Christina Schwanitz zudem äußerst optimistisch. " Ich bin voll im Plan ", sagte sie im SPORT BUZZER-Interview. "Ich hoffe, dass 19,50 für eine Medaille reicht", sagte sie.

Für Schwanitz ist es die dritte WM-Freiluft-Medaille - und die zweite als zweifache Mutter. Schon im vergangenen Jahr holte sie EM-Silber. Zuvor bekam sie zwei Kinder, was sie allerdings auch vor Probleme stellte. "Ich habe nur kurz pausiert. Ich habe im fünften Monat der Schwangerschaft noch den deutschen Meistertitel geholt, insgesamt war ich nur zehn Monate raus. Einige Sponsoren haben dann die Verträge in dieser Zeit eingefroren, weil ich ja keine Leistung gebracht habe. Andere haben ganz gekündigt, als sie erfahren haben, dass ich schwanger war. Bei anderen Verträgen hatte ich die Klausel reingearbeitet, dass eine Schwangerschaft keine Unterbrechung der Zahlungen nach sich zieht. Klar: Die Sponsoren sind nicht verpflichtet, Sportler aufzunehmen und zu bezahlen", sagte sie im Interview .

Schwanitz dachte ans Aufhören

Die zwei Kinder haben ihr einen extremen Schub gegeben. "Ich habe mich vorher schon gequält, aber in der Schwangerschaft habe ich gesehen, was noch alles in mir steckt", sagte sie. "Die Kinder sind schuld, dass ich wieder so gut bin. Bevor ich schwanger wurde, war ich vom Kopf her leer und dachte ans Aufhören."