Leichtathletik-WM: Deutsche Medaillen-Kandidatin Carolin Schäfer sagt Siebenkampf ab

Kein Doha 🇶🇦❌ Es ist eine der schwersten Entscheidungen in meiner Karriere. Nach reiflicher Überlegung und Rücksprache mit meinem Team, habe ich mich dazu entschieden dieses Jahr nicht an den Weltmeisterschaften in Doha teilzunehmen. Das sind meine Gründe:💬 Seit Beginn des Jahres habe ich mit dauerhaften Beschwerden in meinen Kniekehlen zu kämpfen, die mich in den letzten Wochen so weit einschränkten, dass kein belastungsintensives Training möglich war. Die letzten Wettkämpfe haben mir gezeigt, dass mein Körper dieses Jahr nicht mitspielt.🙅🏼‍♀️ Ich danke trotzdem meinem medizinischen- und physiotherapeutischen Team, die vor und nach meinem letzten Wettkampf in Götzis bis zum Schluss ihr Bestmöglichstes gaben, um mich doch noch rechtzeitig fit zu bekommen.🙏🏼 Es sollte einfach nicht sein. Ich weiß es ist die richtige Entscheidung meinem Körper die nötige Ruhe zu geben und mich mit voller Kraft auf die Olympischen Spiele vorzubereiten.🔥 Und ich verspreche Euch:☝🏼 Ich komme noch stärker zurück!🚀 📷© Fotoagentur Sven Simon ——————————————————————————-No Doha 🇶🇦❌ It's one of the toughest decisions in my career. After a careful reflection with my team, I decided not to participate in the World Championships in Doha this year. These are my reasons:💬 Since the beginning of the year, I have had to struggle with permanent pains in the back of my knees, which in recent weeks have limited me in such a serious way that no intensive training was possible. The last competitions have shown me that my body is not competitive this year.🙅🏼‍♀️ But, I would like to say thank my medical and physiotherapeutic team who gave their best before and after my last competition in Götzis to get me fit in time.🙏🏼 It just wasn't supposed to be. I know it is the right decision to give my body the required rest and to prepare myself with maximum effort for the Olympic Games.🔥 And I promise you:☝🏼 I will come back even stronger!🚀