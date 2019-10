Wenig Zuschauer, deutsche Gewinner und Doping: Die Bilanz zur Leichtathletik-WM in Doha

Am Montagmittag war für die deutschen Leichtathleten und -athletinnen die Weltmeisterschaft in Doha offiziell vorbei. Gina Lückenkemper, Thomas Röhler, Imke Onnen und Co. verließen den Flughafen Frankfurt in alle Richtungen. Endlich Urlaub. Doch was bleibt von den zehn Tagen WM in Katar? Ein Überblick: