Doha Daily: Der Scheich grüßt bei der Leichtathletik-WM von den Wänden

Es ist der Höhepunkt, auf den die Sportler und Sportlerinnen ein Jahr lang hingearbeitet haben. Nur am Ende interessiert es vor Ort kaum jemanden. Was hart klingt, trifft bei der Leichtathletik-WM in Doha zu. In der Stadt hängt zwar häufig das Gesicht des Emirs von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, aber Werbung für die WM? Fehlanzeige. Erst kurz vor dem Stadion weisen ein paar Fahnen auf die Wettbewerbe hin. Selbst am Flughafen deutet wenig daraufhin, dass hier eine WM stattfindet. Lange Schlangen bei der Einreise sind trotzdem normal, übrigens auch für die deutschen Athleten, die keine Vorzugsbehandlung genießen.