Eigenen Weltrekord verbessert: Dalilah Muhammad holt Gold über 400 Meter Hürden

Favorisiert war sie zwar gewesen, doch dass die US-Amerikanerin Dalilah Muhammad bei der Leichtathletik-WM in Doha im Finale über 400 Meter Hürden ihren Weltrekord auf 52,16 Sekunden verbesserte und sich damit den Titel sicherte, war dann schon nochmal ein Paukenschlag. Es war der erste Einzel-Weltrekord in Doha. Ihre alte Bestmarke hatte sie erst vor zwei Monaten aufgestellt.

Die Olympiasiegerin rannte am Freitag vier Hundertstelsekunden schneller als am 28. Juli bei der amerikanischen WM-Ausscheidung in Des Moines in den USA. Zweite wurde die erst 20-jährige US-Teamgefährtin Sydney McLaughlin in 52,23 Sekunden(was eine persönliche Bestleistung bedeutete) vor der Jamaikanerin Rushell Clayton, die in 53,74 Sekunden ins Ziel kam. Überraschend ins Halbfinale eingezogen war die deutsche Meisterin Carolin Krafzik, dort war sie dann aber ausgeschieden.