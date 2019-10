Doha Daily: So vertreiben sich Gina Lückenkemper & Co. die Zeit zwischen den Wettkämpfen

Die deutschen Sprinterinnen und Sprinter nehmen im Team eine Sonderstellung ein. Sie sind die schnellsten Athleten Deutschlands. Vor allem sind sie aber während der gesamten Zeit der WM in Doha. Gina Lückenkemper, Tatjana Pinto, die den Staffel-Vorlauf der Frauen mit dem knappen Finaleinzug verletzt verpasste, und Co. reisten bereits vor über einer Woche an, während andere Athleten die WM unter dem Motto „Hinfliegen, Wettkampf bestreiten, nach Hause“ bestritten.

Die Sprinter hatten ihre Einzelwettkämpfe über die 100 Meter bereits am vergangenen Wochenende. Unter der Woche standen die 200 Meter auf dem Programm, gestern dann die Qualifikation in der Staffel für das Finale am Samstag. Die Männer scheiterten. Aber wie vertreiben sich die Athleten eigentlich die Zeit? „Rausgegangen sind wir nicht“, sagte Lückenkemper. Dies sei bei den Temperaturen nicht zu empfehlen gewesen.

Stattdessen verbrachten sie die Zeit im Hotel beim Seriengucken, auf den Trainingsanlagen – und in der ans Hotel angrenzenden Shoppingmall, um sich wenigstens die Beine zu vertreten. Oder wie Pinto beim Schlafen. Das sei schließlich wichtig, um erholt zu sein. Überraschend war hingegen, was Stabhochspringerin Lisa Ryzih erklärte: „Ich habe jeden Tag eine Seite meiner Doktorarbeit geschrieben.“ So wurde es ihr wenigstens nicht langweilig.

