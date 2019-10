Schock im Zehnkampf: Topfavorit Kevin Mayer verletzt sich - keine Wertung im Stabhochsprung

Ist das bitter! Der Franzose Kevin Mayer war auf dem besten Weg, bei der Leichtathletik-WM in Doha seinen Titel im Zehnkampf zu verteidigen. Nach sechs Disziplinen führte der Franzose deutlich das Feld an. Aber beim Stabhochsprung zeichnete sich eine schwerere Verletzung ab .

Mayer hält Fabelweltrekord mit 9126 Punkten

Dabei gingen vor der WM in Doha alle davon aus, dass Mayer allen davon rennen, springen, stoßen und werfen wird. Er ist das absolute Nonplusultra in der Zehnkämpfer-Szene, der vielleicht kompletteste Leichtathlet, den es je gab. Im vergangenen Jahr stellte er einen Fabelweltrekord von 9126 Punkten auf. Zuvor war es mit dem US-Amerikaner Ashton Eaton und dem Tschechen Roman Sebrle erst zwei Athleten gelungen, die 9000 Punkte zu knacken. Und das, was Mayer, der ohne Vorleistung nach Doha gekommen ist, sagt, klingt wie eine Drohung. „Ich habe das Gefühl, dass ich erst am Anfang dessen stehe, was ich leisten kann“, erzählte er kürzlich dem Spiegel.