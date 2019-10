Kommentar zu Kaul, Mihambo, Klosterhalfen und Co. bei der Leichtathletik-WM: Ein Team mit Zukunft

An dieser Stelle wurde schon viel über die äußerst fragwürdigen Bedingungen bei der Leichtathletik-WM in Doha geschrieben. Das Klima war gerade für die Wettbewerbe auf der Straße – und damit außerhalb des klimatisierten Stadions – „schrecklich“, wie es die italienische Marathonläuferin Sara Dossena nannte. Dazu kam die Zuschauerproblematik, weil erst gar keiner kam und dann oftmals zum Füllen der Lücken nicht wirklich interessierte Gastarbeiter massenweise angekarrt wurden. Schließlich bleiben die unmöglichen Umstände , unter denen die WM an Katar vergeben wurde, hängen. Ja, Kritik an dieser WM gibt und gab es genug. Der Sport wurde verkauft , darüber gibt es wenig zu diskutieren.

Klosterhalfen kann noch viele Medaillen holen

Gleiches gilt auch für die beiden Läuferinnen Gesa Felicitas Krause und Konstanze Klosterhalfen, die in Doha jeweils Bronze gewannen. Beide haben ihre besten Laufjahre noch vor sich. Allerdings wird sich bei Klosterhalfen nun erst einmal zeigen müssen, wie sie mit den Dopingsperren rund um ihr Laufteam, dem Nike Oregon Project, umgehen wird. Bei der WM beteuerte sie immer wieder, dass sie die Diskussionen nicht betreffen würden, sie das Thema auch nicht an sich heranließe. Doch wie sieht das in Zukunft aus, wenn das Team – und damit Klosterhalfen – immer wieder mit mutmaßlichen Dopingpraktiken von Cheftrainer Alberto Salazar konfrontiert werden? Das Thema Doping kann rund um das Nike Oregon Project nicht mehr wegdiskutiert werden.

Macht Klosterhalfen das alles nichts aus – und ist sie tatsächlich die saubere Athletin, für die sie sich ausgibt, kann sie über die Mittel- und Langdistanzen noch viele Medaillen für Deutschland holen. Gleiches gilt für Krause, die viel Zeit und Geld in intensive Trainingslager investiert hat und das auch weiterhin tun wird. Auch Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo kann der deutschen Leichtathletik in den kommenden Jahren noch viel Freude bereiten - mit Leistungen wie in Doha (7,30 Meter) ist sie auch in Tokio die Favoritin.

Doch der deutsche Leichtathletik-Verband hat einen ganzen Pool junger Talente in Doha dabei gehabt, die sich anständig verkauft haben. Zu nennen sei da nur die Hochspringerin Imke Onnen, die es überraschend bis ins Finale schaffte.