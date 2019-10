Medaille verpasst! Christin Hussong wird Vierte bei Leichtathletik-WM - Barber schockt die Konkurrenz

Welch ein Schock für Christin Hussong! Die deutsche Speerwerferin wurde im letzten Versuch noch von einem Medaillen-Platz verdrängt und wurde Vierte. Gold ging an die Australierin Kelsey-Lee Barber, die Hussong im letzten Durchgang mit einer Weite von 66,56 noch aus den Medaillen-Rängen warf . Silber und Bronze ging an die Chinesinnen Shiying Liu (65,88 Meter) und Huihui Lyu (65,49 Meter). Hussong konnte zwar im letzten Versuch ihre Bestweite des Wettkampfs werfen, doch 65,24 Meter waren nicht mehr genug.

"Eine WM- und eine Olympiamedaille fehlen mir noch. Ich habe noch einige Jahre vor mir, und ich kämpfe für meine Träume", sagte Christin Hussong im Vorfeld des Speerwurf-Wettkampfs bei der Leichtathletik-WM in Doha im SPORTBUZZER-Interview. Doch daraus wurde in Doha noch nichts. Hussong gehörte zwr vor dem Wettkampf als Europameisterin zu den Medaillenkandidatinnen. Als Zweite der Qualifikation hinterließ sie zudem bei ihrem ersten Auftritt einen guten Eindruck. "Natürlich will ich ein Wort um die Medaillen mitreden", sagte sie im Vorfeld im SPORTBUZZER-Interview. Lange lag sie auch auf Medaillen-Kurs - doch im letzten Versuch verdrängte Barber sie aus den Medaillen-Rängen.