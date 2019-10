Leichtathletik-WM: Vetter souverän in Speerwurf-Quali - Hofmann und Röhler scheitern

Eines scheint nach der Qualifikation für das Speerwurf-Finale bei der Leichtathletik-WM klar: Gold geht am Sonntag nur über Johannes Vetter! Der Titelverteidiger warf schon direkt im ersten Versuch die Topweite von 89,25 Metern. Auch Julian Weber qualifizierte sich mit dem ersten Wurf über 84,29 für das Finale. Enttäuschend verlief die Qualifkation aber für Thomas Röhler und Andreas Hofmann. Röhler scheiterte mit einer schwachen Weite von nur 79,23 Metern, nur knapp besser war Hofmann mit 80,06. Damit ist die WM für beide beendet.

"Ich bin angelaufen und habe draufgehauen", sagte Vetter, der allerdings mit Fußproblemen zu kämpfen hat, die ihn seit der EM 2018 plagen. "Ich denke, dass wir da heute Abend noch einmal was machen. Dann geht es morgen ab", sagte Vetter zuversichtlich.

Dabei waren die Hoffnungen von Hofmann und Röhler groß, um die Medaillen mitzuwerfen. Hofmann sagte vor dem Wettkampf im SPORTBUZZER-Interview: "In den Trainings ging es locker über 85, 86 Meter. Das macht mich sehr zuversichtlich, dass die ganz großen Weiten im Wettkampf fallen können. Mir hat bisher aber der eine Wettkampf gefehlt, in dem ich das zeigen konnte. Warum nicht in Doha?!"