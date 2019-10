Leichtathletik-WM: US-Superstar Noah Lyles holt Gold über 200 Meter

Welch eine Show! Der US-Amerikaner Noah Lyles hat souverän die Goldmedaille über 200 Meter bei der Leichtathletik-WM in Doha gewonnen. Damit wurde er seiner Favoritenrolle auf der längeren Sprintdistanz gerecht. In 19,83 gewann er vor dem Kanadier Andre de Grasse, der schon Bronze über die 100 Meter gewann. Dritter wurde der Kolumbianer Alex Quinonez.

Und Lyles, der nebenbei Musik macht, für die Show neben der Bahn sorgt, und stets verrückte Socken trägt, war selbstbewusst vor seinem Start. " Alles, was in dieser Saison war, waren Testläufe ", sagte er im SPORT BUZZER-Interview. "Gold ist definitiv das Ziel!" Das gelang ohne Probleme.

Mit seiner ersten WM-Medaille schickt er sich auch an, der nächste Superstar der Leichtathletik zu werden. Was dafür wichtig sei? Das beantwortete Usain Bolt. Wichtig sei, dass sie „schnell“ sind, „wenn es darauf ankommt“, sagte die Legende. Bolt findet wichtig, dass ein Star mit einer „sympathischen Persönlichkeit“ daherkommt. Klingt ganz nach Lyles in Doha! „Ich habe Spaß daran, die Leute nicht nur im Rennen zu unterhalten. Und ich glaube, die Fans mögen das. Solche Dinge hauchen der Leichtathletik neues Leben ein, sie geben dem Sport ein frisches Image“, sagte er. Und erfolgreich ist er jetzt auch.