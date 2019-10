Leichtathletik-WM: Vetter holt Bronze im Speerwurf  - Drama um Silber-Gewinner Kirt

Dabei hatte Vetter große Verletzungsprobleme in dieser Saison. Er verpasste weite Teile der Saison, bestritt nur sechs Wettkämpfe in dieser Saison. Diese Schmerzen ließen in sogar über ein vorzeitiges Saisoneende nachdenken, mit den Olympischen Spiele in Tokio im Blick. Doch der Titelverteidiger von London entschied sich dagegen und kam in Richtung WM immer besser in Form, warf sogar im letzten Wettkampf vor der WM in Doha über die 90 Meter.