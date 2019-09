Klima, Zuschauer, Kamera: Das läuft alles schief bei der Leichtathletik-WM in Doha

Diese Leichtathletik-Weltmeisterschaft stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Schon im Vorfeld machten sich alle große Gedanken – vor allem um die Wetterbedingungen in Doha. Doch es stellt sich heraus, dass dies nur eines der Probleme ist. Ein Überblick, was alles falsch läuft.

Klima macht die Wettkämpfe außerhalb des Stadions zur Qual

Die Bedingungen im Khalifa Nationalstadion sind angenehm, da sind sich die Athleten einig. Durch eine riesige Klimaanlage wird das Stadion auf angenehme 25 Grad heruntergekühlt. Es ist sogar so, dass die Stabhochspringerin Lisa Ryzih immer wieder von „Halle“ statt von Stadion sprach. Gesa Felicitas Krause, die am Montag die erste Medaille für Deutschland holen könnte, meinte: „Es ist angenehm für uns. Es geht ein ganz leichter Wind.“ Einzig die Übergänge vom Aufwärmplatz bis ins Stadion geben Probleme. „Da durchlaufen wir mehrere Klimazonen“, meinte Sprinterin Gina Lückenkemper Doch was die Athleten und Athletinnen außerhalb des Stadions erleben müssen, ist alles andere als angenehm. Die Marathon-Läufer und Geher müssen aufgrund der Temperaturen mitten in der Nacht starten – bei über 30 Grad und bei bis zu 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. „Es ging nur ums Überleben“, sagte der australische Betreuer Matt Di Massi. Er ist der Lebenspartner von Rochelle Rodgers, die den Marathon als 35. von 40 Läuferinnen beendete. Zig Läuferinnen, Geher und Geherinnen sind während ihrer Rennen kollabiert, mussten ärztlich behandelt werden. Und der Marathon der Männer kommt erst noch.

Das Zuschauerinteresse ist erschreckend gering

Es waren Szenen, die eigentlich niemand sehen sollte. Die Marathonläuferinnen waren das dritte Mal bei unmenschlichen Bedingungen an den gut 400 in Schwarz gekleideten Männern vorbeigelaufen, als Aufpasser zweimal in die Hände klatschten. Die Männer gingen von den Banden weg und stellten sich in Zweierreihen auf. Das Klatschen war das Kommando zum Abzug der offenbar zum Auffüllen der Zuschauerreihen engagierten Claqueure. Ähnliche Bilder gab es im Stadion zwar nicht – doch hier fehlen die Zuschauer gleich ganz. Normalerweise passen 50.000 Menschen ins Khalifa Stadion. Für die Leichtathletik-WM wurde der Oberrang ohnehin schon mit Planen abgehangen. Doch selbst dann wird es nicht voll – nicht einmal zum absoluten Höhepunkt der WM, dem 100-Meter-Finale der Männer am vergangenen Samstag. „Das ist schade, aber ich war eh im Tunnel“, sagte Weltmeister Christian Coleman. Da habe er es gar nicht so wahrgenommen. Die, die sich ins Stadion verirrt haben, sind oft Gastarbeiter aus afrikanischen Ländern. Immerhin: Die sorgen ab und an dafür, dass die Stimmung einigermaßen ist. Denn die Akustik des Stadions ist gut. So wird es manchmal sogar laut – obwohl das Stadion nicht einmal zur Hälfte gefüllt ist. Dabei stand in der Bewerbung Dohas für die Leichtathletik-WM 2017 – die London bekam – noch dieses: „Keine leeren Sitze in Doha 2017. Das hört sich ambitioniert an, aber es ist erreichbar. Doha wird sicherstellen, dass die Atmosphäre bei der WM fantastisch sein wird.“ Ok, vielleicht galt das nur für eine Bewerbung von 2017. Die WM wurde ja schließlich für dieses Jahr nach Doha vergeben ...

Die Fans werden ausgeschlossen

Die Eröffnungsfeier der WM am Freitag fand nur für einen geladenen Kreis statt. Fans, Journalisten oder Sportler waren nicht erwünscht. Stattdessen bekam der Emir von Katar seinen großen Auftritt. Auch IOC-Präsident Thomas Bach aus Deutschland und der Präsident des Leichtathletik-Weltverbands Sebastian Coe waren dabei. Das pompöse Feuerwerk durfte das „normale“ Volk nur aus der Ferne sehen. Danach leerte sich die Ehrentribüne übrigens – und die Marathon-Läufer drehten einsam ihre Runden.

Eine Kamera sorgt für Kritik bei den Athleten

Kritik von den Athleten - "Man hat uns in den Backofen geschoben"

Vor allem von den Athleten, die auf den Strecken außerhalb des Stadions zu ihren Wettkämpfen antreten müssen, halten mit der Kritik nicht hinterm Berg. Der französische Geher Yohann Diniz etwa wurde deutlich: „Man hat uns in einen Backofen geschoben. Sie haben aus uns Meerschweinchen gemacht, Versuchstiere“, sagte der 41-Jährige. Und das von einem, der in seiner Karriere schon viel erlebt hat. Diniz ist Weltrekordler und 50-Kilometer-Weltmeister von 2017. Nicht ganz so drastisch Worten wählte die Marathon-Läuferin Mayada Al Sayad aus Berlin, die für Palästina startete. Aber auch sie wurde deutlich. „Es ist einfach unmöglich, hier zu laufen. Es war schrecklich. Ich konnte nicht atmen, mein Herz hat gerast, ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt“, sagte sie. Die Weißrussin Volha Mazuronak, Fünfte im Marathon, ärgerte sich ebenfalls: "Das ist respektlos gegenüber den Athleten. Die Funktionäre vergeben die WM hierhin, jetzt sitzen sie in kühlen Räumen oder schlafen." Und Zehnkampf-Topfavorit Kevin Mayer aus Frankreich sprach von einem "Desaster", in Bezug auf die fehlenden Fans. Für die Athleten, die im Stadion antreten, ist vor allem das mangelnde Zuschauerinteresse Thema. Wobei das die wenigsten wirklich interessiert. Natürlich sei es schade, dass nicht so viele Leute da wären, aber man sei ohnehin im Tunnel, sagte etwa die Stabhochspringerin Lisa Ryzih. Gina Lückenkemper meinte: „Wir sind aus den letzten zwei Jahren bei der WM in London und der EM in Berlin verwöhnt.“

