Leichte Entwarnung bei Bayern-Star: Serge Gnabry trainiert wieder – Berlin-Einsatz kommt zu früh

Es sieht allmählich wieder etwas freundlicher aus an der Verletzungsfront beim FC Bayern . Nachdem Nationalspieler Serge Gnabry gleich zu Anfang des Münchner Trainingslagers in Doha mit Problemen an der Achillessehne zu kämpfen und seitdem nicht mehr auf dem Platz gestanden hatte, meldete er sich nun zumindest wieder zurück. Am Montag absolvierte er eine erste lockere Einheit mit Fitnesstrainer Peter Schlösser auf dem Trainingsplatz in München.

Auf dem Weg zurück ins Mannschaftstraining befindet sich zudem der Münchner Rekordtransfer Lucas Hernandez, der nach seinem Innenbandriss im Sprunggelenk schon 45 Minuten mit dem Ball auf dem Platz übte. Robert Lewandowski, der wegen der Operation an der Leiste nicht mit ins Trainingslager nach Katar gereist war, pausierte am Montag und machte mit der Familie einen Ausflug in die Berge. Der Pole hatte bereits angekündigt, zum Spiel in Berlin wieder fit zu sein. "Alles ist so verlaufen, wie wir es geplant haben", so Lewandowski, der in Absprache mit Flick nach der OP nach dem letzten Hinrundenspiel am 21. Dezember gegen den VfL Wolfsburg erst am 7. Januar seine Reha in München wieder aufgenommen hatte.