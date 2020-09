Leichte Vorrunden-Gegner bei WM 2021: Deutsche Handballer mit Losglück

Deutschlands Handballer haben für die Vorrunde der Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten eine lösbare Aufgabe erhalten. Die DHB-Auswahl spielt in der Gruppe A gegen den EM-Neunten Ungarn, Uruguay und den Afrika-Vertreter Kap Verde. Das ergab die Auslosung am Samstagabend in Gizeh.

Die erste Endrunde der Historie mit 32 Mannschaften findet vom 13. bis 31. Januar kommenden Jahres statt. In welchem der vier Spielorte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason seine Vorrundenbegegnungen austragen wird, soll sich erst am Sonntag entscheiden.