Leih-Geschäft fix: Gladbach-Verteidiger Andreas Poulsen geht bis Saisonende zu Austria Wien

Andreas Poulsen zieht es nach Österreich. Der 21-jährige Verteidiger von Borussia Mönchengladbach wird bis zum Ende der laufenden Saison an den österreichischen Erstligisten Austria Wien ausgeliehen. Das bestätigte der Klub am Montag. In der österreichischen Hauptstadt hat Poulsen bereits eine Vergangenheit: In der Spielzeit 2019/20 war er schon einmal für ein halbes Jahr an Austria verliehen, lief währenddessen in sechs Pflichtspielen für die Wiener auf. Sein Vertrag in Gladbach läuft noch bis 2023.

Anzeige