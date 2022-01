Leih-Transfer mit Kaufoption fix: Mainz 05 holt Delano Burgzorg von Heracles Almelo

Mainz 05 hat zum ersten Mal in der laufenden Winter-Wechselfrist auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Bundesliga-Klub am Samstag mitteilte, wechselt Delano Burgzorg von Heracles Almelo nach Deutschland. Der 23 Jahre alte Offensivspieler kommt zunächst auf Leihbasis nach Mainz, die Rheinländer besitzen anschließend eine Kaufoption. Über weitere Transfer-Modalitäten vereinten beide Mannschaften Stillschweigen, heißt es in der Klubmitteilung.

