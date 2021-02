Auf Leihbasis zum FC Augsburg: Gladbach-Profi Laszlo Benes will Spielpraxis sammeln

Bundesligist FC Augsburg leiht László Bénes von Borussia Mönchengladbach aus. Wie die Klubs am Montag mitteilten, ist der Leihvertrag bis zum Saisonende datiert. Dies sei der Wunsch des slowakischen Nationalspielers gewesen, hieß es in der Mitteilung. Der 23-Jährige ist noch bis zum 30. Juni 2024 an Borussia gebunden.

