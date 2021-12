Leihe im Winter? BVB-Manager Michael Zorc nennt Plan mit Youssoufa Moukoko

Trotz der noch ausstehenden Leistungsexplosion bei Youssoufa Moukoko setzt man bei Borussia Dortmund weiterhin voll auf das 17 Jahre alte Top-Talent. Eine Leihe des Stürmers im kommenden Winter sei "kein Thema", betonte BVB-Sportdirektor Michael Zorc in einem Sport1-Interview und verwies darauf, dass der Teenager "in den vergangenen Monaten großes gesundheitliches Pech" hatte.

Tatsächlich wurde Moukoko seit Mitte Oktober immer wieder von Muskelverletzungen ausgebremst. Ob der U21-Nationalspieler in diesem Jahr noch einmal zum Einsatz kommen kann, scheint ungewiss. Insgesamt stand er in der laufenden Saison in zehn Pflichtspielen auf dem Platz und blieb dabei ohne Tor. Moukoko gilt als das vielleicht größte Talent des deutschen Fußballs und hatte im Juniorenbereich zahlreiche Rekord aneinandergereiht.