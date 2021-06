Leihe mit Kaufoption: HSV holt Verteidiger Miro Muheim vom FC St. Gallen

Muheim kam in der vergangenen Saison in der Super League 24 Mal zum Einsatz. Nun folgt der Wechsel in die 2. Bundesliga zum HSV. "Ich freue mich sehr, dass die Leihe zum HSV perfekt ist. Nach meiner Zeit in St. Gallen will ich in meiner Entwicklung unbedingt den nächsten Schritt machen und habe mich daher ganz bewusst für den HSV entschieden", wird der 23-Jährige in einer offiziellen Mitteilung zitiert: "Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen und finde die Aufgabe und Ziele hier in Hamburg sehr reizvoll."