Leihe mit Kaufoption perfekt: TSG Hoffenheim verpflichtet Ex-Bayern-Talent Justin Che vom FC Dallas

Sportchef Alexander Rosen zeigte sich von der Verpflichtung begeistert. "Justin ist ein sehr talentierter Spieler, der in der Defensive variabel eingesetzt werden kann und durch seine Schnelligkeit und seine Fertigkeiten am Ball besticht", wird der 42-Jährige in der Klub-Mitteilung zitiert und berichtet von "hochattraktiven Konditionen". Auch Che selbst blickt der neuen Herausforderung in der Bundesliga gespannt entgegen. "Die TSG Hoffenheim ist auch in den USA für ihre erfolgreiche Arbeit mit jungen Spielern bekannt, was nicht zuletzt die Entwicklung von Chris Richards in den vergangenen Monaten eindrucksvoll beweist", so der Verteidiger.