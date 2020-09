Leihe perfekt! Joel Pohjanpalo wechselt von Bayer Leverkusen zu Union Berlin

Die nächste Leihstation von Joel Pohjanpalo heißt Union Berlin. Der finnische Nationalspieler von Bayer Leverkusen wechselt mit sofortiger Wirkung per Leihoption nach Berlin-Köpenick. Pohjanpalo erhält die Rückennummr neun, der Hauptstadt-Klub besitzt eine Kaufoption. In der vergangenen Spielzeit ging Pohjanpalo noch für den Hamburger SV auf Torejagd und erzielte dabei in 14 Partien neun Buden.

"Nach dem halben Jahr beim HSV ist es für mich wichtig jetzt weiterhin die Chance zu haben mich auf höchstem Niveau zu beweisen und die Leistung zu bestätigen. Union ist ein toller Verein, den ich schon aus meiner Zeit in der zweiten Bundesliga kenne und mit dem ich in dieser Saison unbedingt die Bundesliga halten möchte. Ich freue mich jetzt schon auf die Spiele im Stadion An der Alten Försterei", wird Pohjanpalo auf der Union-Homepage zitiert.