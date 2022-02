Endgültig perfekt: FC Barcelona bestätigt Verpflichtung von Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang geht ab sofort für den FC Barcelona auf Torejagd. Der 32 Jahre alte Offensivstar verlässt den FC Arsenal in Richtung Spanien. Wie die Katalanen am Mittwoch bestätigten, handelt es sich bei dem Transfer um eine feste Verpflichtung. Der Gabuner wechselt ablösefrei nach Barcelona und unterzeichnet einen Vertrag bis 2025. Zuvor hatte der Stürmer seinen Kontrakt in London aufgelöst. Bei den finanziell schwer unter Druck stehenden La-Liga-Klub soll Aubameyang laut Medienberichten nun deutlich weniger verdienen.

Für den Torjäger ist es die erste Station in Spanien - in allen anderen Top-Fünf-Ligen Europas kam der Gabuner bereits zum Einsatz. In Frankreich kickte er für Dijon FCO, LOSC Lille, AS Monaco und AS St.-Étienne, in Italien für die AC Mailand, in Deutschland für Borussia Dortmund und bis zuletzt in England für den FC Arsenal. Bei den Gunners spielte Aubameyang zuletzte aber keine Rolle mehr. Trainer Mikel Arteta hatte den ehemaligen Kapitän nach einem Disziplinarverstoß aus dem Kader gestrichen. Das letzte Spiel absolvierte er Anfang Dezember.