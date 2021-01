Leihe perfekt! RB Leipzigs Dennis Borkowski wechselt nach Nürnberg

Leipzig. Nach einer wahren Gerüchtewelle ist es nun offiziell: RB Leipzig verleiht Dennis Borkowski an den 1. FC Nürnberg. Der U19-Nationalspieler soll bis zum Sommer 2022 bei den Franken bleiben und in der 2. Bundesliga Spielpraxis sammeln. Schon am Vortag hatte RB-Coach Julian Nagelsmann erklärt, dass dies für junge Talente in der Profimannschaft aktuell schwierig ist, vor allem, da die Leipziger um die oberen Tabellenplätze und die Champions-League-Qualifikation spielen.

Anzeige